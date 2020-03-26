الخارجية تعلن إقلاع طائرة في رحلة استثنائية من مصر تحمل 298 عراقياً

2020/03/26 | 15:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس (26 آذار 2020)، إقلاع طائرة في رحلة استثنائية من مصر إلى العراق، تحمل 298 مواطناً عراقياً.

وقال المتحدث بإسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "ثالث رحلة جوية استثنائية انطلقت من القاهرة الى بغداد، على متنها مسافرون عراقيون عددهم 298".

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت الأربعاء، وصول الرحلة الجوية الاستثنائية الثانية القادمة من مصر الى مطار بغداد الدولي، على متنها 291 مسافراً عراقياً،

وكانت خلية الازمة الحكومية، قد وافقت الإثنين الماضي، على منح رحلة خاصة لقدوم العراقيين العالقين في العاصمة المصرية، القاهرة.

وذكر مدير عام سلطة الطيران المدني، دريد يحيى جاسم، في بيان، أن "خلية الأزمة العراقية للأمر الديواني 55 لسنة 2020 وافقت على منح رحلة خاصة لنقل العراقيين العالقين في القاهرة استثناء من قرار تعليق الرحلات الجوية لأسباب انسانية".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر سياسي من محافظة الانبار، الخميس (26 آذار 2020)، بأن رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرافي وصل محافظة الانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الزرفي وصل محافظة الانبار والتقى بعدد من سياسي المحافظة وشيوخ عشائرها&

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الخميس (26 آذار 2020)، بانتحار شاب، بعد إطلاق النار على نفسه داخل منزله شمال الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً في الثلاثين من عمره انتحر في قضاء الغراف، بعد إطلاق

بغداد اليوم- النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الخميس (26 آذار 2020)، تسجيلها خمس اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحالات الـ5 تم فحصها في مختبر الصحة العامة المركزي&q

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