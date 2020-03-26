شاهد: ربما تكون مخدوعًا.. تجربة تطبيقية لمعرفة نوع الكمامة النافعة للوقاية الصحية

2020/03/26 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أجرى دكتور صديلاني تجربة تطبيقية لاختبار الكمامة النافعة من “المغشوشة” لتجنب استخدام كمامات لاتفي بالغرض.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” صيدلانيًا وهو يقوم بتجربة تطبيقية لإثبات الكمامة النافعة من غير المجدية، وذلك بارتدائها واشعال قداحة ومن ثم النفخ على شعلة النار، مبينًا انه عند انطفاء الشعلة هذا يعني ان الكمامة غير […]

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