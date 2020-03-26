شاهد.. عراقيون يتراكمون في مطار تركي: دفعنا أموال الحجوزات لكن الطائرة لم تأتِ!

2020/03/26 | 15:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعيش اعداد كبيرة من العراقيين في تركيا، في حيرة شديدة، وهم متناثرين في أروقة مطار صبيحة التركي، بعدما حجزوا ودفعوا اموال بطاقات العودة إلى العراق على متن طائرة من خطوط فلاي بغداد، قبل ان يتفاجؤوا بعد وصولهم للمطار بعدم وجود الطائرة التي من المفترض ان تقلهم إلى العراق.واظهر مقطع فيديو رصدته […]

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