رسالة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى الشعب العراقي

2020/03/26 | 15:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وجهت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، رسالة الى الشعب العراقي بشأن الاجراءات والتحديات التي يواجهها العراق والعالم بعد تفشي فايروس كورونا.(المستقلة) تنشر رسالة بلاسخارت كما وردتها من المكتب الاعلامي لـ(يونامي) من الصعب المبالغةُ في حجم التحديات التي تواجه العراق في الوقت الراهن.فقد تفاقمت الأزمات السياسية […]

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