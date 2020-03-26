368 إصابة بـ”كورونا” في لبنان ومخاوف من تفشي المرض بقرية ساحلية

2020/03/26 | 15:44 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت #وزارة_الصحة_اللبنانية في بيانها اليومي، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس #كورونا المستجد إلى 368 إصابة مثبتة مختبرياً، بعد زيادة بلغت 35 حالة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وناشدت الوزارة جميع الأهالي

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