2020/03/26 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لا جورج هو الاسم الحقيقي له ولا ماريانا كانت تعرف أنه أسم مستعار لأغراض العمل، حتى أوراقه الرسمية ما زالت باسم والده المتوفي من سنوات رغم أن ذلك مخالف للقانون إلا أنه يعمل كل ما يتطلب الأمر لتمشية الأمور على النحو الذي لا يسبب له إحراج أو مسائلة قانونية، هي تعرف أن هذا الوضع أصبح عاديا جدا وأكثر، لذا أشترطت معه عندما أقترح عليها العمل معه أن لا يناديها باسمها الحقيقي وأختار لها هو أسم ماريانا.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - رواية (حساء الوطواط) ح3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).