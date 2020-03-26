سهيل قبلان - ​الكورونا اكد مدى اهمية الاشتراكية

2020/03/26 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار الكورونا في الوقت الذي يواصل فيه الانتشار فهناك دول كالصين التي بدا بها الفيروس بالانتشار اظهرت دورا واستعدادا كبيرين لمواجهة الوباء حيث تقلص الى حيث الانعدام في العديد من المقاطعات لان هم النظام القائم مصلحة الانسان بينما تداعت دول غربية وانظمة صحية وعلى راسها الويلات المتحدة الامريكية والتي لم تكن امكانيات لتوفير مستلزمات صحية ضرورية لمكافحة الوباء ولفت الانت......

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