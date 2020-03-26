2020/03/26 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (42)عن التوطن الاقتصادي والأمن القومي..(1)الكوفة..سرطان العراق..من موضوعات العلوم الاقتصادية السترتيجية، موضوع (التوطن الاقتصادي)، ذو المساس المباشر بمنظومة الأمن القومي.وعند مراجعة التوزيع الجغرافي الأمني للمشروعات الاقتصادية، نقف على ظاهرة خطيرة، هي مخالفة شروط التوطن لمبادئ الأمن الستراتيجي الوطني.وهذا يييتكشف عن حماقات/ خيانات وطنية، ارتكبها الطاقم الاقتصادي والاداري ل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 32]- خلاصات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [ 32]- خلاصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).