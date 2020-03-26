صحة إقليم كردستان: لم ندخل مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

2020/03/26 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير الصحة بحكومة إقليم كردستان سامان البرزنجي، ان يكون الإقليم قد دخل مرحلة الخطر فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

وأوضح البرزنجي في تصريح، ان معدل الإصابات في الإقليم يتفاوت بين يوم وآخر، لكن ما يبعث على الارتياح هو عدم تسجيل عدد كبير من الإصابات، مبينا ان الحالة الصحية الأغلبية المصابين مستقرة ولم تصل إلى مرحلة الخطر، فيما أكد البرزنجي ان معدل الإصابات يعتمد بشكل تام على التزام المواطنين التدابير الوقائية التي فرضتها الجهات المعنية.

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