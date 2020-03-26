لرفع المعنويات ضد الفيروس.. صناعة برجر على شكل “كورونا” في فيتنام

2020/03/26 | 15:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط الذعر العالمي من فيروس كورونا، سلك طاهٍ في العاصمة الفيتنامية، سلوكًا جديدًا لرفع المعنويات ضد الوباء، عن طريق صنع سندويشات بركر على شكل فيروس كورونا.وفلسفة الطاهي هي أنه اذا كنت تخشى من شيء فلعيك أن تلتهمه، في محاولة لرفع الروح المعنوية في العاصمة الفيتنامية عن طريق بيع برجر أخضر على […]

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