منتديات شباب ذي قار تعلن المباشرة بانتاج 400 كمامة صحية يوميا

2020/03/26 | 15:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار اكد معاون مدير منتدى شباب ورياضة ذي قار، مهند السهلاني، اليوم الخميس، مباشرة منتديات شباب المحافظة بانتاج 400 كمامة صحية يوميا، مستغلة بذلك قرار فرض الحظر الذي اوصت به خلية الازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا في المحافظة.وقال السهلاني، إن “مديرية شباب ورياضة ذي قار واستجابة لخلية الازمة قامت بايقاف […]

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