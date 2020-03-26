الدولية للطاقة: التاريخ لن يغفر للسعودية سماحها بانهيار النفط

2020/03/26 | 16:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة حمّل المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فتيح بيرول، السعودية وروسيا مسؤولية الهبوط الحالي لأسعار النفط، مشدداً على أن “التاريخ لن يغفر لهما ذلك”.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “إيكو”، نشرت أمس الأربعاء، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس”، حيث قال: إن “مواطني العالم سيتذكرون أن قوى كبرى لديها سلطة إرساء استقرار […]

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