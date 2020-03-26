2020/03/26 | 16:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم من المناطق البغدادية التراثية 2 – عصام مجيد العبيدي عزيزي القارئ الكريم لقد قطعنا عهداً على انفسنا بأننا لنا عودة للكتابة عن هذا التاريخ بجهود متواضعة وباستعانة من لدن الرجال الذين اشاروا الى هذا الموضوع ومنهم بالذات الاستاذ المحامي جمال بابان ومن مصادر عدة كان لها دور مميز من هذه النقلة […]

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