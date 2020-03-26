2020/03/26 | 16:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – مددت الولايات المتحدة لمدة ثلاثين يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع الجمهورية الإسلامية، التي تعتمد عليها بغداد في لاستيراد الطاقة، بحسب ما قال مسؤولون لوكالة فرانس برس الخميس.وتواصل واشنطن منذ تشرين الثاني/نوفمبر، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء التي تعاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تمدد للمرة الأخيرة استثناء بغداد من العقوبات ضد إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تمدد للمرة الأخيرة استثناء بغداد من العقوبات ضد إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).