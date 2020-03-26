التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية

2020/03/26 | 16:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت وزارة التربية، المؤسسات التعليمية الاهلية كافة بعدم مطالبة اولياء الامور باي مبالغ في الوقت الحاضر، فينا بينت ان ذلك يأتي نظرا لما يمر به العراق من ظروف استثنائية ومخاطر صحية بسبب تفشي فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي وجهت […]

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