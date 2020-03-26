بلاسخارت:الازمات تتكالب على العراق،الامن والاقتصاد ثم كورونا

2020/03/26 | 16:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، أن المنظمة ستبقى الى جانب العراق والعراقيين اكثر من أي وقت مضى، مشيرة الى أن الالتزام بالتعليمات أمرٌ أساسيّ لحماية النفس والأحبة والمجتمع من وباء فيروس كورونا.وقالت بلاسخارت في رسالة وجهتها للعراق، وأطلعت عليها “يس عراق”، انه […]

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