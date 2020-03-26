خلية الأزمة كاشفة السبب: نصف وفيات كورونا في العراق كانت لمصابين بالسرطان

2020/03/26 | 17:01 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت خلية الأزمة الحكومية الخاصة بفيروس كورونا، الخميس، عن ان نصف حالات الوفاة التي سُجلت بالفيروس في البلاد تعود لأشخاص كانوا يعانون من إمراض سرطانية.وقال نائب رئيس الخلية جاسم الفلاحي لشفق نيوز، "ما يقارب نصف حالات الوفاة التي سجلت بالعراق بسبب فيروس كانت لمن يعانون من إمراض سرطانية واستخدامهم العلاج الكيميائي ما تسبب بضعف الجهاز المناعي لدى جسم الإنسان".وأضاف أن "فيروس كورونا يعمل على استهداف الجهاز المناعي في مراحل دخوله إلى جسم الانسان"، مشدداً بالوقت ذاته على "ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات خلية الأزمة ووزارة الصحة والمكوث في المنزل والحفاظ على سلامة الجهاز المناعي".وسجل العراق 382 إصابة بفيروس كورونا، بينما كانت حالات الشفاء 105، والوفيات 36.

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