صحة النجف تسجل 5 إصابات بفيروس كورونا..من اين جاءت؟

2020/03/26 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل قناة العالم بان دائرة صحة النجف الاشرف اعلنت عن تسجيلها خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد هذا اليوم الخميس....

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