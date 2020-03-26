2020/03/26 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، أن المنظمة ستبقى الى جانب العراق والعراقيين اكثر من أي وقت مضى...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة توجه رسالة للشعب العراقي بشأن كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة توجه رسالة للشعب العراقي بشأن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).