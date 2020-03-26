الدفاع: تخصيص أفواج الجيش لتعزيز اجراءات الحظر

2020/03/26 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، تخصيص عدد من افواج الجيش العراقي لتعزيز اجراءات الحظر ومساندة قوات الشرطة.

واكد رئيس اركان الجيش، عثمان الغانمي، خلال ترؤسه المؤتمر الاستثنائي لرئاسة اركان الجيش، انه تقرر طبع البوسترات وعمل المنشورات التوعوية رميها بواسطة طائرات القوة الجوية وطيران الجيش وتوفير مستلزمات التطهير والتعقيم اضافة الى نشر الوعي الصحي بين المواطنين عبر مكبرات الصوت للتعريف بخطر هذا الوباء والوقاية منه.

وشدد الغانمي على انه سيتم قيام القيادات ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون مع كوادر وزارة الصحة لتعفير المحلات والاسواق والازقة فضلا عن غلق المناطق التي تظهر فيها اصابات بالفايروس بالكامل.

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