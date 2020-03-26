نينوى تخصص 2،5 مليار دينار لدائرة صحة المحافظة لمواجهة «كورونا»

2020/03/26 | 17:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، رفع التخصيص المالي لدائرة صحة نينوى البالغ مليارين ونصف.

وذكر بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الجبوري رفع التخصيص المالي لدائرة صحة نينوى عقب اجتماع ضم نائبه الفني حسن العلاف ومدير صحة نينوى فلاح الطائي لدعم الدائرة بشكل كافي لمواجهة فيروس كورونا".

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