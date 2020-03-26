الدولية للطاقة: التاريخ لن يغفر للسعودية ما فعلته بسوق النفط

2020/03/26 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حمّل المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فتيح بيرول، السعودية مسؤولية الهبوط الحالي لأسعار النفط، مشدداً على أن التاريخ لن يغفر لها ذلك.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “إيكو”، حيث قال: إن “مواطني العالم سيتذكرون أن قوى كبرى لديها سلطة إرساء استقرار الاقتصاد في العديد من الدول في فترة وباء غير مسبوق […]

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