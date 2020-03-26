التربية توجه المدارس الأهلية بعدم المطالبة بالأجور الدراسية حالياً

2020/03/26 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية المؤسسات التعليمية الأهلية كافة، بعدم مطالبة أولياء الأمور بأي مبالغ في الوقت الحاضر.

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