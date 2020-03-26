خبير أمني يشكك بانسحاب القوات الأميركية من قواعدها في العراق: هذا تكتيكي

2020/03/26 | 17:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد رأى الخبير الامني صفاء الاعسم، الخميس، ان افشال مخططات القوات الامريكية بالعراق هو مادفعها الى الانسحاب من البلاد.وقال الاعسم في حديث لقناة “العهد” وتابعته وكالة “العهد نيوز” ان “انسحاب القوات الأميركية من العراق خطوة متوقعة بعد تصويت البرلمان على انهاء التواجد الأميركي و القوات الأميركية تجاوزت على سيادة العراق وانتهكت اجوائه […]

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