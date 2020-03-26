فنانون عرب يتحدّون ملل الحجر

2020/03/26 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حاول عدد من الفنانين تحويل حالة الحجر المنزلي التي فرضت عليهم ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى حالة من الفكاهة للتخفيف مما يعانون منه، ولحث الجمهور على استمرار المكوث في منازلهم والتحلي بالإيجابية.وكان الفنان أحمد حلمي من أكثر الفنانين الذين نالوا استحسان الجمهور من خلال الفيديو الذي قام […]

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