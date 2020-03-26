سبايا وقدّيسون: مأساة عائلة إيزيدية في أسر “داعش”

2020/03/26 | 17:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “أمينة قاسم الدلكاني”، ذات الواحد والعشرين ربيعاً، ناجية إيزيدية تحاول تجاوز ذكريات الحرب، التي أعلنها تنظيم “داعش” ضد أبناء جلدتها ودينها، وتعيش على أمل عودة والدتها المفقودة حتى اليوم، ولمّ

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