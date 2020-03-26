2020/03/26 | 17:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: استمرار توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة لليوم الثالث في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: استمرار توزيع السلات الغذائية على العوائل المتعففة لليوم الثالث في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).