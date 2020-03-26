وزير التعليم العالي يحدد موعد حسم الموقف بشأن مصير العام الدراسي الحالي

2020/03/26 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ، اليوم الخميس، موعد حسم الموقف بشأن مصير العام الدارسي الحالي.وقال السهيل في بيان صادر عن الوزارة أنه “لا يمكن السماح بانتقال الطلاب إلى السنة الدراسية الأعلى دون دراسة المناهج المقررة والامتحان بها ليتخرج الطالب مؤهلًا للعمل”.وأشار السهيل الى أن “هيأة الراي […]

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