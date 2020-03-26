2020/03/26 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

حدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ، الخميس 26-3-2020 K موعد حسم الموقف بشأن مصير العام الدارسي الحالي.

وقال السهيل في بيان صادر عن الوزارة أنه "لا يمكن السماح بانتقال الطلاب إلى السنة الدراسية الأعلى دون دراسة المناهج المقررة والامتحان بها ليتخرج الطالب مؤهلًا للعمل".وأشار السهيل الى أن "هيأة الراي والكادر المتقدم في الوزارة في حالة انعقاد دائم لبحث آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا والتعامل معها في ضوء مصلحة الطلاب".ونوّه إلى أنه "لا يمكن حسم الأمور قبل شهور من الآن حيث أن كل يوم يشهد تطورات جديدة وأنه ينبغي التعامل مع المستجدات وليس التكهن بها و أن كل البدائل محتملة".

بغداد اليوم- خاص

كشف مدير صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، الخميس (26 آذار 2020)، عن الموقف الوبائي الخاص بحالات الإصابة والشفاء بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال التميمي في لـ(بغداد اليوم)، إن "العدد التراكمي للاصابات في محافظة البصرة

بغداد اليوم- النجف

وجه مدير عام دائرة صحة النجف د.



رضوان الكندي ، الخميس 26-3-2020 رسالة الى مواطينها أشار فيها الى ان المرحلة الأصعب في مواجهة كورونا بدأت فعلياً في المحافظة.

وذكر الكندي في منشور على صفحته بـ"فيسبوك"، قائلا :"نح

بغداد اليوم- خاص

اعلنت الشرطة المجتمعية، التابعة وزارة الداخلية، الاربعاء (25 آذار 2020)، تشكيل فريق باسم ’’المهام المجتمعية’’ للاستجابة الفورية من أجل مساعدة ’’الفقراء’’.

وقال مدير الشرطة، العميد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير التعليم العالي يحدد موعد حسم الموقف بشأن مصير العام الدارسي الحالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير التعليم العالي يحدد موعد حسم الموقف بشأن مصير العام الدارسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).