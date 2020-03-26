بالفيديو: صحة البصرة تكشف العدد الكلي لحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا بالمحافظة

2020/03/26 | 17:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

كشف مدير صحة محافظة البصرة، عباس التميمي، الخميس (26 آذار 2020)، عن الموقف الوبائي الخاص بحالا...





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