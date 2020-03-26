حملة “وعي” تعفر قضاء الزبيدية في واسط

2020/03/26 | 17:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت حملة “وعي” التابعة للحشد الشعبي، الخميس، تعفير قضاء الزبيدية في محافظة واسط وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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