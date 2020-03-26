2020/03/26 | 17:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، توجيها مباشرا من القائد العام للقوات المسلحة للاستعداد للفيضانات.وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ,ان “القائد العام للقوات المسلحة أمر هيئة الحشد الشعبي بالاستعداد لموسم السيول”، مؤكدا ان “الهندسة العسكرية خاصة وهيئة الحشد الشعبي عامة وفي جميع المحافظات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يتلقى توجيها مباشرا من القائد العام للقوات المسلحة للاستعداد للفيضانات) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يتلقى توجيها مباشرا من القائد العام للقوات المسلحة للاستعداد للفيضانات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).