بالارقام والمواقع:بؤر اصابات كورونا في بغداد الرصافة

2020/03/26 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، الارقام والمواقع الجغرافية التي سجلت اصابات وباء كورونا.بيان صحة الرصافة الذي أطلعت عليه “يس عراق”، ذكر بالتفاصيل والارقام مواقع حالات الاصابة، وجاء فيه: الزعفرانية: ١٤ إصابة، في محلات ٩٥٨ و٩٥٤ و٩٥٠و٩٦٥ حي النصر: 12 إصابات في محلة ٧٧١ حي للامين: 8 إصابات موزعة في محلة […]

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