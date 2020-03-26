2020/03/26 | 17:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

مددت الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد لاستيراد الطاقة، بحسب ما قال مسؤولون عراقيون، الخميس.

وتواصل واشنطن منذ تشرين الثاني تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهلة اخيــرة لــ "العراق" .. تمنحها امريكا لإيجاد بديل عن "ايران" .. والتمديد بسبب الزرفي!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهلة اخيــرة لــ "العراق" .. تمنحها امريكا لإيجاد بديل عن "ايران" .. والتمديد بسبب الزرفي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).