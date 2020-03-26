2020/03/26 | 17:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السيستاني : اليوم أول أيام شعبان النجف – سعدون الجابري أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني في النجف الأشرف اليوم الخميس اول ايام شهر شعبان.
وقال المكتب في بيان تلقته( الزمان) امس أن (يوم الخميس الموافق 2020/3/26 ميلادية هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1441 للهجرة).
وكان ديوان الوقف السني قد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني : اليوم أول أيام شعبان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المكتب في بيان تلقته( الزمان) امس أن (يوم الخميس الموافق 2020/3/26 ميلادية هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1441 للهجرة).
وكان ديوان الوقف السني قد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني : اليوم أول أيام شعبان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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