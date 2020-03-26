السيستاني : اليوم أول أيام شعبان


السيستاني : اليوم أول أيام شعبان
2020/03/26 | 17:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-       السيستاني : اليوم أول أيام شعبان النجف – سعدون الجابري أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني  في النجف الأشرف اليوم الخميس اول ايام شهر شعبان.

وقال المكتب في بيان تلقته( الزمان) امس أن (يوم الخميس الموافق  2020/3/26 ميلادية هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1441 للهجرة).

وكان ديوان الوقف السني قد  […]

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