2020/03/26 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني : اليوم أول أيام شعبان النجف – سعدون الجابري أعلن مكتب المرجع الديني علي السيستاني في النجف الأشرف اليوم الخميس اول ايام شهر شعبان.وقال المكتب في بيان تلقته( الزمان) امس أن (يوم الخميس الموافق 2020/3/26 ميلادية هو الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1441 للهجرة).وكان ديوان الوقف السني قد […]

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