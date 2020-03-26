النفط : إنتاج جل كحولي لأغراض التعقيم من كورونا


النفط : إنتاج جل كحولي لأغراض التعقيم من كورونا
2020/03/26 | 17:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-           النفط : إنتاج جل كحولي لأغراض التعقيم من كورونا بغداد – الزمان اعلنت وزارة النفط عن انتاج مادة الجل الكحولي لاغراض التعقيم والتطهير من وباء كورونا .

واشاد الوزير ثامر عباس الغضبان في بيان اطلعت عليه (الزمان) بـ (بجهود العاملين في شركة مصافي الوسط وذلك لنجاحهم بإنتاج مادة الجل الكحولي […]

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