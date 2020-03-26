2020/03/26 | 17:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط : إنتاج جل كحولي لأغراض التعقيم من كورونا بغداد – الزمان اعلنت وزارة النفط عن انتاج مادة الجل الكحولي لاغراض التعقيم والتطهير من وباء كورونا .واشاد الوزير ثامر عباس الغضبان في بيان اطلعت عليه (الزمان) بـ (بجهود العاملين في شركة مصافي الوسط وذلك لنجاحهم بإنتاج مادة الجل الكحولي […]

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