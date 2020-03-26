(فيديو) عنصر من “هئية تحرير الشام” أسيراً في ليبيا

2020/03/26 | 17:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الليبي التابع للمشير #خليفة_حفتر، أنه ألقى القبض على عنصر سوري يدعى “إبراهيم محمد الدرويش”، تم أسره خلال الاشتباكات المندلعة على محور “النقلية” جنوبي #طرابلس.ونشرت الكتيبة (128) مقطعاً

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