نائب يطالب الحكومة بـ

2020/03/26 | 17:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عضو مجلس النواب عن محافظة ميسان ، مضر خزعل السلمان ، اليوم الخميس، الحكومة المركزية لإطلاق سراح الموقوفين الذين تم التنازل عنهم وباقي على موقوفيتهم سنة أو أقل من ذلك، احترازياً من الاصابة بفيروس كورونا.وقال السلمان في بيان ، تلقت "كلكامش برس" ، نسخة منه " نظراً للخطر الذي يداهم بلدنا بتفشي وباء كورونا ، نطالب مجلس الوزراء اتخاذ قرار بإطلاق سراح الموقوفين المتبقي من موقوفيتهم سنة واقل والذين تم التنازل عنهم فضلاً عن المحكومين سنة أو أقل ، داعيا، إلى تأجيل تسديد القروض كافه بالوقت الحاضر" .وأكد " على ضرورة توفير رواتب الى عوائل المشتبه بهم او المصابين بالفيروس من الذين دخلهم محدود وقوتهم يومي مع ايجاد حول سريعة لمعالجة رواتب الموظفين المحالين للتقاعد من أجل استلامها بالسرعة الممكنة .وطالب السلمان في ختام بيانه "وزارة الصحة بتخصيص اجهزة فحص للعينات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد لدائرة صحة ميسان".

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