أمنية الأنبار تعتقل متهمًا بجرائم ضد القوات الأمنية وترويج المخدرات في المحافظة

2020/03/26 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز/ الانبار تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار، اليوم الخميس، من اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش جنوبي مدينة الرمادي.وقال مصدر امني في حديث لوكالة “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من حي التأميم جنوبي مدينة الرمادي، تمكنت من خلالها من اعتقال احد ابرز المطلوبين […]

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