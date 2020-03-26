رئيس وزراء “يناسب النظام”

2020/03/26 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد سعداوي يجوز آني مو مختص ولا خبير، بس هو مجرد رأي يحتمل الصواب والخطأ، وليكن مجرد عصف ذهني عند المتابعين لربما نقترب من الحقيقة أكثر: النظام السياسي الحالي يحتاج الى رئيس وزراء يرطّب علاقته مع المجتمع الدولي وأميركا تحديداً.وجود شخص في منصب رئيس الوراء مثل الزرفي هو مفيد جداً للنظام السياسي الحالي اللي […]

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