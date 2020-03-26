زعيم التيار يهدّد مدينة الصدر: لن تكونوا من مدن آل الصدر مستقبلًا

2020/03/26 | 17:32 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرهدّد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس 26 آذار/مارس، أهالي مدينة في الصدر شرقي العاصمة بغداد، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات حظر التجوال لمنع تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدم اعتبارها من مدن آل الصدر مستقبلًا.

وعلّق الصدر على إقامة صلاة الجمعة، في تدوينة له، قائلًا "على إمام الجمعة إقامة الصلاة في منزله مع سبعة أشخاص فقط، وعلى الآخرين الالتزام بمنع التجول العام".

وأضاف أن "الأمر الثاني يجب على المؤمنين حفظ أنفسهم قدر الإمكان، لمصالح عامة أعلى وأهم من ذلك، عسى أن تكون واضحة لهم في المستقبل، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم".

وأشار الصدر إلى أنه "تصلني أخبار من مدينة الصدر بعدم الالتزام بحظر التجوال لأمور دنيوية أو أخروية"، مهددًا إياهم "إن لم يلتزموا فلن تكون من مدن آل الصدر مستقبلًا".

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