واشنطن تبلغ العراق تقليص مدة الاستثناء المتعلق باستيراد الكهرباء من إيران

2020/03/26 | 17:32 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قلّصت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، مدة الاستثناء الممنوح للعراق من العقوبات الأميركي...

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