مسؤول في الناتو: إصابة 10 من عسكريي الحلف في ليتوانيا بكورونا

2020/03/26 | 17:32 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد حلف الناتو تشخيص إصابة 20 على الأقل من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقل موقع Delfi الإخباري الليتواني عن المتحدث باسم كتيبة للحلف في ليتوانيا النقيب إيفيرت يان داييلس تأكيده اكتشاف إصابة عشرة من عسكريي الكتيبة بالفيروس، حيث قال: "هناك حالات مؤكدة أخرى أيضا ويبلغ عددها الإجمالي حاليا 20 حالة".

وأكد المتحدث أن اثنين من العسكريين المصابين هولنديان، تم إجلاؤهما إلى بلادهما، دون الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

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