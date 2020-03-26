فيديو.. صور.. كركوك تشهد زحاماً شديداً في زمن كورونا

2020/03/26 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت مدينة كركوك، الخميس، زحاماً على شوارعها على غير المعتاد في الايام القليلة المنصرمة التي شهدت حظراً للتجوال، وحجراً منزلياً للوقاية من فيروس كورونا.جاء ذلك بسبب الإدارة المحلية في محافظة كركوك استئناف الدوام الرسمي لكافة المصارف ليوم واحد لغرض توزيع رواتب الموظفين.

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