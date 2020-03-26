تغريدة للسيد الصدر يحدد فيها كيفية اقامة صلاة الجمعة

2020/03/26 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجهها للمواطنين، علق فيها على اقامة صلاة الجمعة في العراق....

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