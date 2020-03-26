نائب بالفتح للزرفي: أسحب تكليفك كي لا تتكرر تجربة علاوي

2020/03/26 | 17:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس كتلة تحالف الفتح ديالى، حسين الزهيري، الخميس، إن على عدنان الزرفي سحب تكليفه كي لا تتكرر تجربة المكلف السابق محمد توفيق علاوي....

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