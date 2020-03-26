2020/03/26 | 17:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انتقد النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان أبو الجون، اليوم الخميس، وزارة الصناعة والمعادن لموقفها المتواضع خلال الازمة الحالية التي يمر بها البلد والمتمثلة بفايروس كورونا.

وقال ابو الجون في تصريح لـ"الغد برس" إن "وزارة الصناعة والمعادن كان يجب أن تبادر بصناعة الكمامات للمؤسسات الصحية في البلاد وكافة الدوائر الحكومية وللمواطنين، أو حتى تتعاقد مع شركات رصينة لتزويد العراق بها خلال فترة محددة أثناء الازمة، لكنها فشلت بذلك".

واضاف ان "وزارة الصناعة والمعادن تركت أمر صناعة الكمامات للخياطين (وهم مشكورين بذلك على جهودهم) ولكن هذه الصناعة تحتاج إلى مواد أولية خاصة كالتعقيم وغيرها".

وبين "ندعو وزارة الصناعة والمعادن إلى مراجعة بشكل عاجل لموقفها أثناء الازمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ينتقد موقف وزارة الصناعة في ازمة كورونا الحالية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ينتقد موقف وزارة الصناعة في ازمة كورونا الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).