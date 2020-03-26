وزارة التربية توجه المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر

2020/03/26 | 17:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية، الخميس، المدارس الاهلية بعدم المطالبة بالاجور الدراسية في الوقت الحاضر.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إنها وجهت “المؤسسات التعليمية الاهلية كافة بعدم مطالبة اولياء الامور باي مبالغ في الوقت الحاضر وذلك نظرا لما يمر به بلدنا العزيز والعالم من ظروف استثنائية ومخاطر صحية بسبب تفشي فايروس كورونا”.وأضافت أن “المديرية

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