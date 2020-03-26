2020/03/26 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن تيار الحكمة الوطني تعليق جميع نشاطاته السياسية خلال الفترة الحالية في عموم العراق.

وقال زعيم التيار السيد عمار الحكيم، إن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة، يأتي إدراكا لحراجة الموقف الذي يمر به العراقيون وإيماناً بضرورة تعبئة كل الجهود لتجاوز هذه المحنة، موجها كل جهود التيار وقياداته للمشاركة في الحملة الشعبية التي يقوم بها الخيرون من كل أطياف العراق لمقاومة جائحة كورونا.

إدراكا لحراجة الموقف الذي يمر به العراقيون وإيماناً بضرورة تعبئة كل الجهود لتجاوز هذه المحنة، أعلن تعليق كافة الأنشطة السياسية لتيار الحكمة الوطني وتوجيه كل جهود التيار وقياداته للمشاركة في الحملة الشعبية التي يقوم بها الخيرون من كل أطياف #العراق لمقاومة جائحة #كورونا.

— Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) March 24, 2020

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيار الحكمة يعلق كل نشاطاته السياسية للمشاركة في جهود مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيار الحكمة يعلق كل نشاطاته السياسية للمشاركة في جهود مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).