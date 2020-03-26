الزرفي يطرح رؤيته حول السياسة الخارجية ومستقبل الحشد الشعبي

2020/03/26 | 17:34 - المصدر: قناة التغيير

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طرح رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي رؤيته حول السياسة الخارجية التي ستتبعها حكومته المرتقبة ومستقبل الحشد الشعبي

وأكد في بيان، أنه سيعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ “العراق اولاً”، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تجعل من العراق ساحةً لتصفية الحسابات، وتكون المصالح العراقية العُلیا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة، الى جانب السعي للانفتاح على جميع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ استقلال العراق وسيادته.

وأضاف فيما يتعلق بهيئة الحشد الشعبي، أنها مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الارهاب وإنقاذ العراق، مبينا أنه لقد ساهم في كتابة القانون وصوت للحشد كواجبٍ وطني وتم تخصيص له الموازنة الكافية في اللجنة المالية.

وتابع أن هيئة الحشد يتبقى مؤسسة رصينة وسيبقى ولائها وتضحياتها للعراق والعراقيين.

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